СМИ: Пилоты сбитого Су-24 судились с руководством из-за невыплат надбавок к заработной плате

Об этом пишет "Газета.Ru".

Летчики судились с военным ведомством из-за невыплат надбавок к заработной плате. Так, по данным Тамбовского гарнизонного военного суда, в апреле 2013 года подполковник Олег Пешков подавал иск о признании незаконными действий министра обороны РФ и руководителя Федерального казенного учреждения «Единый расчетный центр Министерства обороны РФ».

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Как следует из материалов дела, Пешков полагал, что приказом министра обороны (в решении суда дата и номер приказа отсутствуют) он был незаконно лишен ежемесячной надбавки к зарплате в размере 60% оклада по воинской должности за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.