СМИ: В Чечне полицейских обязали прочесть 300 тысяч молитв за месяц

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телефонограмму за подписью главы чеченского МВД Руслана Алханова.

Отмечается, что в период с 20 ноября по 25-27 декабря количество салават в расчете на одного сотрудника должно составить 300 тысяч. В учет прочитанных полицейскими молитв могут засчитываться салаваты, произнесенные членами их семей, уточняет РБК.

Читайте такжеГеращенко отреагировал на обвинения Следкома РФ и угрозы Кадырова в свой адрес

В телефонограмме говорится, что мероприятия по подсчету салават проводятся во исполнение поручения главы Чечни Рамзана Кадырова. «Сведения о количестве прочитанных руководителями и личным составом подчиненных органов и подразделений молитв нарастающим итогом сообщать в штаб МВД по Чеченской Республике еженедельно», - цитирует издание текст документа.

Читайте такжеКадыров предложил ввести смертную казнь в России

Салават - состоящая из одной строчки молитва в честь пророка Мухаммеда. Читать салават, в частности, лично призывает глава Чеченской Республики. В описании к аккаунту в Instagram Рамзана Кадырова содержится фраза: «Читайте салават!» В 2014 году политик говорил, что с 1 по 8 января прочитал салават 100 тысяч раз, сообщала «Комсомольская правда». Он отчитывался о процессе в Insragram, публикуя снимки электронных четок: так, он показывал моменты, когда счетчик показывал 77777 и 99999 раз.