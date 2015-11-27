СМИ: В Чечне полицейских обязали прочесть 300 тысяч молитв за месяц
В МВД по Чеченской Республике будут вести статистику молитв пророку Мухаммеду (салават), прочитанных сотрудниками ведомства.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телефонограмму за подписью главы чеченского МВД Руслана Алханова.
Отмечается, что в период с 20 ноября по 25-27 декабря количество салават в расчете на одного сотрудника должно составить 300 тысяч. В учет прочитанных полицейскими молитв могут засчитываться салаваты, произнесенные членами их семей, уточняет РБК.
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В телефонограмме говорится, что мероприятия по подсчету салават проводятся во исполнение поручения главы Чечни Рамзана Кадырова. «Сведения о количестве прочитанных руководителями и личным составом подчиненных органов и подразделений молитв нарастающим итогом сообщать в штаб МВД по Чеченской Республике еженедельно», - цитирует издание текст документа.
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Салават - состоящая из одной строчки молитва в честь пророка Мухаммеда. Читать салават, в частности, лично призывает глава Чеченской Республики. В описании к аккаунту в Instagram Рамзана Кадырова содержится фраза: «Читайте салават!» В 2014 году политик говорил, что с 1 по 8 января прочитал салават 100 тысяч раз, сообщала «Комсомольская правда». Он отчитывался о процессе в Insragram, публикуя снимки электронных четок: так, он показывал моменты, когда счетчик показывал 77777 и 99999 раз.