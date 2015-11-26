Олланд призвал Путина создать "большую коалицию" для борьбы с ИГИЛ

Об этом президент Франции сказал в начале двусторонних переговоров с Владимиром Путиным, передает Reuters.

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"Нашим врагом является ИГИЛ, который имеет территорию, армию и ресурсы, и поэтому мы должны создать эту большую коалицию, чтобы нанести удар этим террористам", - подчеркнул Олланд в Кремле.

Французский президент сказал Путину, что прибыл в Москву, чтобы вместе с ним изучить возможности для совместных действий и координации в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Олланд добавил, что также цель его визита заключается в том, чтобы достичь мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Путин заявил, что Москва готова объединиться с Парижем против "общего врага", как следствие после сбития российского самолета Турцией и террористических атак в Париже.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары в Сирии якобы по позициям "Исламского государства". По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сириисопровождаются наземной операцией войск Асада.

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Однако в Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов русской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима президента Башара аль-Асада.