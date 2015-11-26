Ливанский пилот заявил, что слышал предупреждения Турции российскому Су-24
Предупреждения от турецких военно-воздушных сил в адрес нарушившего воздушное пространство страны российского Су-24 в эфире услышал пилот ливанской авиакомпании Middle East Airlines (MEA).
Он выполнял рейс из аэропорта Бейрута, передает Лига.Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Пилот на правах анонимности рассказал, что турецкие ВВС неоднократно предупреждали самолет о приближении к воздушному пространству Турции и призывали немедленно сменить курс. Но никакого ответа от нарушителя не последовало.
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Стоит отметить, что фрагмент переговоров пилот зафиксировал на телефон и предоставил телеканалу. При этом подчеркнем, что запись совпадает с ранее обнародованной турецкими СМИ.
"Я слышал аналогичные предупреждения дважды или трижды в неделю во время каждого полета за последний месяц", - добавил собеседник телеканала.
Напомним, ранее в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения в адрес пилотов российского Су-24 о необходимости изменить курс.
"Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству. Измените курс немедленно", - просил диспетчер на английском языке.
Запись, обнародованная турецкими СМИ 25 ноября