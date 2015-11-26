Ливанский пилот заявил, что слышал предупреждения Турции российскому Су-24

Он выполнял рейс из аэропорта Бейрута, передает Лига.Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Пилот на правах анонимности рассказал, что турецкие ВВС неоднократно предупреждали самолет о приближении к воздушному пространству Турции и призывали немедленно сменить курс. Но никакого ответа от нарушителя не последовало.

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Стоит отметить, что фрагмент переговоров пилот зафиксировал на телефон и предоставил телеканалу. При этом подчеркнем, что запись совпадает с ранее обнародованной турецкими СМИ.

"Я слышал аналогичные предупреждения дважды или трижды в неделю во время каждого полета за последний месяц", - добавил собеседник телеканала.

Напомним, ранее в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения в адрес пилотов российского Су-24 о необходимости изменить курс.

"Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству. Измените курс немедленно", - просил диспетчер на английском языке.

Запись, обнародованная турецкими СМИ 25 ноября