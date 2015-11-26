Обама подписал оборонный бюджет США, который предусматривает предоставление военной помощи Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в США.

"Таким образом, санкционировано выделение средств для оказания военной помощи Украине в объеме 300 млн. долл. США в течение 2016 финансового года. При этом 50 млн. долл. США из указанной общей суммы может быть использовано для предоставления нашему государству оборонительного вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение "подчеркивает единство позиции Администрации и Конгресса США в вопросе поддержки Украинского государства в противостоянии российской военной агрессии, которая продолжается".

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама ветировал годовой закон о расходах на оборону общей суммой в $612 млрд. Документ предусматривал военную помощь Украине. Отмечается, что Обама и демократы выступали за расширение бюджета в части внутренних расходов вместо все большего финансирования Пентагона.