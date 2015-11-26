Обама подписал оборонный бюджет США, который предусматривает предоставление военной помощи Украине
25 ноября президент США Барак Обама подписал одобренный Конгрессом доработанный бюджет США на 2016 год на нужды национальной обороны.
Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в США.
"Таким образом, санкционировано выделение средств для оказания военной помощи Украине в объеме 300 млн. долл. США в течение 2016 финансового года. При этом 50 млн. долл. США из указанной общей суммы может быть использовано для предоставления нашему государству оборонительного вооружения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение "подчеркивает единство позиции Администрации и Конгресса США в вопросе поддержки Украинского государства в противостоянии российской военной агрессии, которая продолжается".
Читайте такжеБелый дом и Конгресс достигли предварительного соглашения по госбюджету
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама ветировал годовой закон о расходах на оборону общей суммой в $612 млрд. Документ предусматривал военную помощь Украине. Отмечается, что Обама и демократы выступали за расширение бюджета в части внутренних расходов вместо все большего финансирования Пентагона.