Кремль будет поставлять С-300 Ирану уже в этом году

Об этом заявляют российские чиновники, передает радио "Свобода". По словам советника президента России Владимира Кожина несколько комплексов будут поставлены иранской стороне в этом году, а в 2016 году поставки продолжится. "Все зависит от возможностей нашей индустрии", – сказал Владимир Кожин.

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Напомним, 9 ноября представители России и Ирана подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300.

В апреле этого года президент России Владимир Путин снял эмбарго на поставки Ирану зенитных ракетных систем С-300. Он объяснил это тем, что в настоящее время наблюдается существенный прогресс в переговорах относительно иранской ядерной программы.

Эмбарго России было введено в сентябре 2010 года в рамках указа о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН об ограничении поставок Ирану наступательных вооружений.