СМИ обнародовали подробности сделки России и Ирана по поставкам С-300

Как пишет Коммерсант, ранее дивизионы С-300ПМУ-2 предназначались для Сирии, но так и не были ей переданы по просьбе Израиля.

Отмечается, что сумма сделки составляет около $1 млрд. Комплексы будут поставлены не ранее середины 2017 года.

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По данным издания, официальный представитель "Рособоронэкспорта", спецэкспортера российских вооружений, от комментариев по иранскому контракту отказался.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Дубае, где проходит авиасалон Dubai Airshow 2015, заявил, что РФ и Иран заключили контракт на поставку С-300.

При этом он отказался уточнить конкретную модель поставляемых зенитных систем.