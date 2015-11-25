Атака на отель на Синае: число жертв увеличилось до семи
Число погибших в результате подрыва смертника в заминированной автомашине рядом с отелем в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова возросло до семи человек
Об этом сообщает Росбалт по информации официального египетского информагентства МЕНА.
Среди погибших четверо сотрудников полиции, двое египетских судей, проживавших в отеле, и один прохожий — местный житель. Пострадали по меньшей мере 10 человек.
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Ранее сообщалось о четырех погибших.
Жертвами нападения в городе Эль-Ариш, которое произошло накануне, стали два судебных эксперта-наблюдателя, четверо полицейских и один гражданский.
По заявлению египетской армии, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, сидевший за рулем автомобиля, вслед за этим сработала поясная бомба на другом боевике. Оба смертника привели в действие взрывчатку, когда их атаковали полицейские и открыли огонь по нападавшим.
Третий преступник проник в отель с оружием в руках.