Атака на отель на Синае: число жертв увеличилось до семи

Об этом сообщает Росбалт по информации официального египетского информагентства МЕНА.

Среди погибших четверо сотрудников полиции, двое египетских судей, проживавших в отеле, и один прохожий — местный житель. Пострадали по меньшей мере 10 человек.

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Ранее сообщалось о четырех погибших.

Жертвами нападения в городе Эль-Ариш, которое произошло накануне, стали два судебных эксперта-наблюдателя, четверо полицейских и один гражданский.

По заявлению египетской армии, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, сидевший за рулем автомобиля, вслед за этим сработала поясная бомба на другом боевике. Оба смертника привели в действие взрывчатку, когда их атаковали полицейские и открыли огонь по нападавшим.

Третий преступник проник в отель с оружием в руках.