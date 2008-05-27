Члены Совета НАТО едут в Украину

Члены Совета НАТО во главе с Генеральным секретарем Альянса Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ посетят Украину в июне, а Грузию - в сентябре текущего года для обсуждения "всех важных вопросов".

Об этом сообщил руководитель Альянса Я.СХЕФФЕР сегодня в Берлине на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает РИА Новости.

На саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля этого года было принято решение отложить до декабря присоединение Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО. При этом лидеры Альянса пообещали, что обе страны в перспективе станут членами военно-политического блока.

"Главы МИД стран НАТО затем на встрече в декабре в Брюсселе дадут первую оценку прогрессу, достигнутому каждой из двух стран (с целью их присоединения к ПДЧ)", - цитирует пресс-служба Альянса заявление Я.СХЕФФЕРА на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

По его словам, важно, чтобы в период "интенсивной вовлеченности" - новой фазы отношений НАТО с Украиной и Грузией, в которую они вступили после Бухарестского саммита, эти две страны "демонстрировали политическую зрелость и оставались на пути реформ".