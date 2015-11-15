Саммит G20 меняет повестку дня из-за кровавых терактов в Париже (видео)
Парижские теракты потрясли мир накануне открытия саммита "Большой двадцатки".
В этом году он состоится в турецкой Анталии, передает ТСН.
Мероприятие состоится по совсем другому сценарию, чем планировалось еще день-два назад. В Анталию точно не приедет президент Франции Франсуа Олланд.
Вместо намеченных тем экономики, беженцев в ЕС и решения сирийского вопроса на первый план выйдет проблема терроризма и противостояния "Исламскому государству".
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Изменениям подверглась не только повестка дня. И без того сверхжесткие меры безопасности усилены еще больше. Территория саммита буквально окружена, объекты закрыты пуленепробиваемым стеклом. Поблизости нет туристов, не работает общественный транспорт и магазины, изменен режим работы отелей.
Саммит стартует в воскресенье, 15 ноября.