В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении отмечается, что пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени.

Читайте такжеСМИ назвали ключевую тему ежегодного послания Путина

На данный момент место проведения мероприятия остается неизвестным.

Стоит напомнить, что предыдущие пресс-конференции российского президента проходили в 14-м корпусе Кремля.

Напомним, ранее Кремль опроверг информацию о том, что главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет безопасность.