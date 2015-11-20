В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина
20:19, 20 ноября 2015Мир
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Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 17 декабря.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении отмечается, что пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени.
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На данный момент место проведения мероприятия остается неизвестным.
Стоит напомнить, что предыдущие пресс-конференции российского президента проходили в 14-м корпусе Кремля.
Напомним, ранее Кремль опроверг информацию о том, что главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет безопасность.
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