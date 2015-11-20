ЕС вводит усиленный контроль на границах Шенгена

Причем, как сообщает Delfi, новые правила будут действовать на постоянной основе и относиться также к гражданам всех стран Евросоюза.

Целью такого шага является намерение отслеживать джихадистов, отправляющихся в Сирию и Ирак или возвращающихся оттуда. Если ранее на ужесточении правил настаивала Франция, а лидеры других стран противились нововведениям, то после терактов в Париже одобрение ЕС было получено.

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Шенгенская зона включает в себя 22 из 28 стран Евросоюза плюс Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию. Внутри нее, как правило, пограничный контроль не действует. На внешних границах, согласно статье 7, все въезжающие и выезжающие подвергаются "минимальной проверке", которая "позволит установить их личность на основе проездных документов".

При этом расширенная проверка граждан ЕС, например, сравнение их документов с европейской или национальной полицейской базой, может, согласно документу, проводиться только "на несистематической основе".