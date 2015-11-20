ЕС вводит усиленный контроль на границах Шенгена
Страны-участницы ЕС на собрании в Брюсселе постановили внести изменения во второй абзац седьмой статьи Шенгенского соглашения, которые предусматривают немедленное усиление проверок на внешних границах Шенгенской зоны.
Причем, как сообщает Delfi, новые правила будут действовать на постоянной основе и относиться также к гражданам всех стран Евросоюза.
Целью такого шага является намерение отслеживать джихадистов, отправляющихся в Сирию и Ирак или возвращающихся оттуда. Если ранее на ужесточении правил настаивала Франция, а лидеры других стран противились нововведениям, то после терактов в Париже одобрение ЕС было получено.
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Шенгенская зона включает в себя 22 из 28 стран Евросоюза плюс Норвегию, Исландию, Лихтенштейн и Швейцарию. Внутри нее, как правило, пограничный контроль не действует. На внешних границах, согласно статье 7, все въезжающие и выезжающие подвергаются "минимальной проверке", которая "позволит установить их личность на основе проездных документов".
При этом расширенная проверка граждан ЕС, например, сравнение их документов с европейской или национальной полицейской базой, может, согласно документу, проводиться только "на несистематической основе".