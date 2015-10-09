В Швецию из Италии переселили первых мигрантов в рамках нового плана ЕС

В рамках этого плана Евросоюза 120 тыс. мигрантов будут перераспределены из Италии и Греции в другие европейские страны, передает Би-би-си. Эритрейцев торжественно проводили на самолет в Стокгольм. Перед этим все они прошли проверку личности и регистрацию, у них были взяты отпечатки пальцев.

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Италия наряду с Грецией приняла наибольшее количество мигрантов из Северной Африки за последнее время. Лишь за один день на этой неделе на итальянское побережье высадились почти 2 тыс. человек.

Напомним, вчера ЕС на заседании одобрил ряд мер по решению проблемы с мигрантами. Министры договорились усилить пограничные силы Frontex, чтобы ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища.

Также принято решение, что государства ЕС должны задерживать мигрантов, которые могут скрыться, прежде чем будут депортированы.

В конце сентября министры внутренних дел ЕС приняли решение о перераспределении 120 тыс. мигрантов в дополнение к 40 тыс. беженцев, о которых договорились еще весной.

Ряд стран Европы выступают против любых квот на беженцев и готовы принимать их только на добровольной основе. Словакия даже решила судиться с ЕС из-за плана по распределению беженцев.

Международная организация по миграции насчитала более 500 тыс. мигрантов, прибывших в Европу Средиземным морем в этом году.