Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на либерализацию визового режима с Канадой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал Оттаве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2005 году Украина отменила визы, в том числе для граждан Канады. Он выразил убеждение, что сейчас два внешнеполитических ведомства должны договориться о либерализации виз для граждан Украины.