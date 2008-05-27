Ющенко надеется на либерализацию визового режима с Канадой
00:03, 27 мая 2008Мир
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Об этом он сказал на пресс-конференции
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на либерализацию визового режима с Канадой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал Оттаве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что в 2005 году Украина отменила визы, в том числе для граждан Канады. Он выразил убеждение, что сейчас два внешнеполитических ведомства должны договориться о либерализации виз для граждан Украины.
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