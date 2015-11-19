СМИ: Конструкция бомбы, которая могла взорваться в А321, использовалась в терактах в России

Конструкция бомбы, предположительно взорвавшейся на борту Airbus А321 компании «Когалымавиа» над Египтом, во многом напоминает взрывные устройства, использованные террористами для взрыва жилых домов в Москве в 1999 году.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственных экспертов.

Напомним, в среду журнал исламистов Dabiq опубликовал снимки взрывного устройства, которое, как утверждают террористы, было использовано на борту российского самолета. Судя по снимку, взрывчатка была заложена в алюминиевой банке из-под напитка Schweppes емкостью 0,33 литра, для ее подрыва использовались электронный таймер и армейский электродетонатор.

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Взрывные устройства в виде алюминиевых банок из-под напитков, наполненных взрывчаткой, активно применялись боевиками во время конфликтов на Северном-Кавказе в качестве гранат и мин-ловушек.

Источники «Ъ» обратили внимание на то, что механизм приведения в действие бомбы, опубликованной на фотографии ИГ, идентичен тем, что террористы использовали при подрывах жилых домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе Москвы 8 и 13 сентября 1999 года. Их жертвами, напомним, стали 230 человек.

Напомним, ранее источник «Ъ», близкий к следствию, сообщал, что взрыв на борту А321 произошел, предположительно, в салоне. Эпицентр взрыва якобы находился в конце салона, где располагаются хвостовые шпангоуты. По предварительной версии, бомба могла быть заложена под пассажирское сиденье у окна. Ее срабатывание привело к разрушению шпангоута и разгерметизации салона, которая имела характер взрывной.