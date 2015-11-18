Из первых уст: Спецназовец рассказал, как освобождали более сотни заложников из парижского театра "Батаклан"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Times.

​Полицейский спецназ «Бригада анализа и реагирования» прибыл в парижский театр «Батаклан» через 35 минут после нападения на него террористов, но обнаружить заложников удалось только час спустя, сообщил The Times офицер по имени Жан, участвовавший в операции. На основании его рассказа газета составила описание, как разворачивались события.

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Трое террористов вошли в «Батаклан» примерно в 21:40 по местному времени в пятницу, 13 ноября, и начали стрелять из автоматического оружия по зрителям, собравшимся на выступление американской рок-группы Eagles of Death Metal. Около 22 вечера стрельбу в зале услышал местный полицейский. Он зашел в «Батаклан» и, столкнувшись, с одним из террористов, застрелил его, что привело к детонации надетого на преступника «пояса смертника», пишет The Times.

Оставшиеся террористы прекратили стрелять по зрителям, взяли примерно 20 заложников и ушли с ними на второй этаж. В 22:15 к театру прибыли спецназовцы и прошли в концертный зал. По словам Жана, они сначала думали, что террористы сбежали, так как в зале было темно, повсюду валялись тела убитых или притворявшихся убитыми и раздавались стоны раненых.

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Пока полицейский врач оказывал помощь раненым, спецназовцы обыскивали здание театра. В 23:15 они услышали голос, раздававшийся из-за закрытой двери на втором этаже. Это оказался один из заложников, который, по словам Жана, прокричал, что с ними находятся террористы, которые обещают всех взорвать, если полиция попытается открыть дверь.

Сотрудник BRI начал вести переговоры. В это время удалось выяснить, что заложники и террористы находятся в узком коридоре длиной 12 м. Переговоры были прекращены, когда террористы пригрозили, что начнут отрезать заложникам головы.

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В 00:20 спецназ получил разрешение на штурм. Как рассказал Жан, двое полицейских выбили дверь и стали продвигаться вперед, прикрываясь пуленепробиваемым щитом. Они бросили светошумовые гранаты, а террористы открыли огонь, в то время как заложники пытались прижаться к стенам или бросились на пол.

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Один из участников штурма сказал The Times, что пространство в коридоре было очень ограничено, а террористы прикрывались заложниками. По мере продвижения полицейских по коридору они отправляли заложников за щит, пока не освободили всех. Затем спецназовцы застрелили оставшихся террористов. Ранее сообщалось, что те осуществили самоподрыв, но источники The Times про это не говорят.

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Издание со ссылкой на своих собеседников пишет, что по щиту было сделано 27 выстрелов, один полицейский получил ранение в руку, но ни один из заложников не пострадал. Вся операция по их освобождению заняла три минуты.

В ходе расследования терактов французские следователи пришли к выводу, что в Париже действовали три группы террористов по три человека. Их жертвами стали 132 человек, 89 из которых погибли в «Батаклане». В парижском театре "Батаклан" во время нападения террористов могли находиться до 1,5 тысячи человек, ранее сообщил телекомпании CNN Майкл Дорио - брат музыканта группы Eagles of Death Metal Джулиана Дорио.

Семь террористов покончили с собой или были уничтожены. Двое скрылись и объявлены в розыск.