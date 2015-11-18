Reuters отследил путь в Европу одного из террористов-смертников, подорвавшего себя возле стадиона "Стад-де-Франс"

Террорист, возле тела которого нашли паспорт на имя 25-летнего Ахмада Алмохаммада, которое подтвердили его отпечатки пальцев, прибыл на корабле вместе с другими 198 беженцами из Турции на греческий остров Лерос 3 октября, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Как сообщает источник из службы разведки Македонии, какую-то часть путешествия Алмохаммада сопровождал спутник по фамилии Аль-Махмуд.

На острове террорист был зарегистрирован и сдал отпечатки пальцев, которые были помещены в Европейскую базу данных.

Поскольку его паспорт выглядел аутентично, и у полиции не было досье на него, Алмохаммаду было дано разрешение остаться в Греции на 6 месяцев.

Читайте такжеУстановлена личность еще одного напавшего на Bataclan террориста, им оказался гражданин Франции

4 октября он и его спутник друг за другом купили билеты на паром за 51.50 евро и прибыли в греческий город Пирей в 23:10 5 октября на пароме "Диагорас", отметил источник.

Через два дня они были зарегистрированы вместе в лагере для беженцев на заднем дворе старого табачного завода в сербском городе Прешево.

Алмохаммад затем отправился в Хорватию поездом или автобусом и был зарегистрирован 8 октября в лагере для беженцев в городе Опатовац.

После этого точный маршрут террориста определить не удалось, однако, по словам хорватской полиции, почти наверняка в течение 24 часов он отправился в Венгрию, хотя в Будапеште, который в то время принимал тысячи мигрантов ежедневно, нет никаких сведений о террористе.

Следующим местом назначения Алмохаммада, скорее всего, была Австрия. Несмотря на то, что представитель МВД страны назвал такое утверждение "спекуляцией и домыслом", журналистам Reuters удалось попасть в Австрию из Венгрии с беженцами без проверки документов.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 132 человек, а раненых - до 352.