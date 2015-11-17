США вели слежку за организатором атак в Париже еще до совершения терактов - WSJ

Как рассказали The Wall Street Journal высокопоставленные источники в военной сфере, силы возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в Сирии пытались в течение нескольких недель выследить вероятного организатора атак в Париже, передает РБК.

Союзники планировали выследить 27-летнего Абдельхамида Абауда при помощи данных разведки и уничтожить ударом беспилотника, однако им не удалось сделать это.

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Как рассказал источник издания в западных спецслужбах, разведка отслеживала телефонные переговоры Абауда в Сирии с его сообщниками в Европе, но специалистам не всегда удавалось определить, кто именно находился на связи - Абауд или его младший брат. Это усложняло задачу по ликвидации боевика при помощи авиаудара, подчеркнул источник издания.

Как отметили собеседники издания, спецслужбы не знали о планировавшихся в Париже атаках, пока велась слежка за Абаудом. Также неизвестно, предотвратила бы ликвидация исламиста теракты в столице Франции или нет. Готовившие атаки боевики, возможно, могли бы действовать самостоятельно, или, в отсутствие Абауда, в игру мог вступить другой боевик ИГ, заявили источники The Wall Street Journal.

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В понедельник французское радио RTL назвало 27-летного уроженца Бельгии ​Абдельхамида Абауда предполагаемым организатором и спонсором терактов во французской столице. Абауд также считается организатором терактов на территории Бельгии, которые удалось предотвратить в январе этого года.