Джордж Буш стал почетным байкером
08:03, 26 мая 2008Мир
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Новому члену подарили кожаный жилет с аппликациями
|Фото Reuters
Группа мотоциклистов - активистов борьбы за права ветеранов войны и военнопленных встретилась с Бушем в Белом доме в преддверии Дня памяти - праздника, отмечаемого в США в последний понедельник мая. Байкеры вручили новому почетному члену своей организации кожаный жилет с аппликациями - отличительный знак Rolling Thunder.
Президент США уже не первый раз встречается с байкерами из Rolling Thunder однако ранее они не принимали его в свои ряды. Байкеры из Rolling Thunder являются организаторами "Пробега за свободу" (Ride for Freedom) - мероприятия, проводящегося в канун Дня памяти, участие в котором принимают несколько тысяч мотоциклистов.
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