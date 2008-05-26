Джордж Буш стал почетным байкером

Президент США Джордж Буш в воскресенье стал почетным членом организации байкеров Rolling Thunder ("Катящийся гром"), сообщает Лента.ру со ссылкой на AP.

Группа мотоциклистов - активистов борьбы за права ветеранов войны и военнопленных встретилась с Бушем в Белом доме в преддверии Дня памяти - праздника, отмечаемого в США в последний понедельник мая. Байкеры вручили новому почетному члену своей организации кожаный жилет с аппликациями - отличительный знак Rolling Thunder.

Президент США уже не первый раз встречается с байкерами из Rolling Thunder однако ранее они не принимали его в свои ряды. Байкеры из Rolling Thunder являются организаторами "Пробега за свободу" (Ride for Freedom) - мероприятия, проводящегося в канун Дня памяти, участие в котором принимают несколько тысяч мотоциклистов.