В Болгарии предупреждают о начале гибридной кампании РФ на Балканах

Россия намерена развернуть гибридную войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию во всей Европе. Об этом заявил президент Болгарии Розен Плевнелиев, передает The Indepenent.

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Плевнелиев призвал институции НАТО и ЕС усилить борьбу с российской агрессией.

"Самый эффективный путь к дестабилизации Европы – через Балканы, именно на этом сосредоточился сейчас Путин", - подчеркнул президент Болгарии.

По его словам, Москва проводит чрезвычайно агрессивные кибератаки на сайты болгарских госучреждений, а также все активнее "щупает" болгарское воздушное пространство. Это началось с момента аннексии Крыма, но сейчас действия РФ активизировались.

"Начиная с 25 октября сайты министерств и болгарского правительства, а также центризбиркома подвергаются беспрецедентным атакам", - подчеркивает президент.

"В мире всего несколько стран склонны и способны на такие методы борьбы", - добавил президент, комментируя роль РФ в этих событиях.

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Также Плевнелиев рассказал о регулярных нарушениях российскими самолетами "зоны безопасности" над Черным морем: "С начала кризиса в Крыму мы зафиксировали более 10 нарушений".