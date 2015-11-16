В Болгарии предупреждают о начале гибридной кампании РФ на Балканах
Сайты болгарских государственных ведомств подвергаются небывалым хакерским атакам.
Россия намерена развернуть гибридную войну на Балканах, чтобы дестабилизировать ситуацию во всей Европе. Об этом заявил президент Болгарии Розен Плевнелиев, передает The Indepenent.
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Плевнелиев призвал институции НАТО и ЕС усилить борьбу с российской агрессией.
"Самый эффективный путь к дестабилизации Европы – через Балканы, именно на этом сосредоточился сейчас Путин", - подчеркнул президент Болгарии.
По его словам, Москва проводит чрезвычайно агрессивные кибератаки на сайты болгарских госучреждений, а также все активнее "щупает" болгарское воздушное пространство. Это началось с момента аннексии Крыма, но сейчас действия РФ активизировались.
"Начиная с 25 октября сайты министерств и болгарского правительства, а также центризбиркома подвергаются беспрецедентным атакам", - подчеркивает президент.
"В мире всего несколько стран склонны и способны на такие методы борьбы", - добавил президент, комментируя роль РФ в этих событиях.
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Также Плевнелиев рассказал о регулярных нарушениях российскими самолетами "зоны безопасности" над Черным морем: "С начала кризиса в Крыму мы зафиксировали более 10 нарушений".