Лондон усиливает спецслужбы после терактов в Париже

Правительство Великобритании увеличит штат спецслужб и их финансирование после терактов в Париже, сообщает ZN.ua со ссылкой на правительство Великобритании.

"Новое финансирование будет выделено службам безопасности и разведки MI5, MI6 и GCHQ (Центр правительственной связи) с целью увеличить штаты на 1900 сотрудников (на 15%) для ответа на растущую угрозу атак международных террористов, растущее количество кибератак и другие глобальные риски", - говорится в сообщении правительства Великобритании.

На данный момент штат MI5, MI6 и GCHQ составляет около 12700 сотрудников. Также Великобритания увеличит количество экспертов по авиационной безопасности в аэропортах.

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Кроме этого, Лондон намерен предоставить оборудование и консультационные услуги другим "уязвимым" странам с целью повысить безопасности в аэропортах.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже.

Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 129 человек, а раненых - до 352. Из них 99 находятся в критическом состоянии. В связи с этим прокурор не исключил рост числа погибших. СМИ информируют, что среди погибших была 1 гражданка США и 1 подданый Великобритании. Прокурор отметил, что всего было 3 группы террористов. Из 8 убитых террористов - 1 гражданин Франции и 1 сириец.