Антитеррористические рейды французской полиции: арестованы 23 человека

Во время ночных рейдов во Франции полиция арестовала 23 человека, связанных с организацией серии кровавых терактов в Париже 13 ноября. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передает Reuters.

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Кроме того, министр отметил, что за последние двое суток под домашний арест были помещены 104 человека. Только прошедшей ночью полицейские совершили 168 рейдов.

"Пусть всем станет понятно: это только начало, эти действия будут продолжаться", - подытожил Казнев.

Как известно, в ночь на понедельник по территории Франции прошла серия антитеррористических рейдов. По словам премьер-министра страны Мануэля Вальса, число обысков составляет около 150, тогда как жандармерия и полиция заявляет, что их было "минимум 110".