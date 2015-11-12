Египет и РФ скрывают некоторые данные о расследовании крушения российского A321 - WSJ

Об этом пишет пишет Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что через две недели после катастрофы разбросанные по значительной площади обломки самолета до сих пор не собраны. Кроме того, российская сторона не сообщает, была ли проведена аутопсия тел пассажиров, что могло бы дать важную информацию о причинах трагедии.

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Также до сих пор неизвестен состав комиссии по расследованию причин аварии.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальной причиной считают техническую неисправность.