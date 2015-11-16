Полиция Франции начала широкомасштабные рейды - The Guardian

В понедельник утром, 16 ноября, полиция Франции начала проводить широкомасштабные рейды с целью поиска Салаха Абдеслама и других причастных к исполнению терактов в Париже, сообщает ZN.ua со ссылкой на The Guardian.

В частности, рейды проходят в Тулузе, Гренобле, Жемоне и пригороде Парижа Бобиньи. Сообщается, что не менее трех человек были арестованы в Тулузе и один человек с оружием задержан в Гренобле.

Напомним, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведки США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".

Читайте такжеЕС по просьбе Франции созывает экстренный саммит министров юстиции и внутренних дел

14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже. Парижский прокурор на пресс-конференции заявил об увеличении количества жертв парижских терактов до 129 человек, а раненых - до 352. Из них 99 находятся в критическом состоянии. В связи с этим прокурор не исключил рост числа погибших.

СМИ информируют, что среди погибших была 1 гражданка США и 1 подданый Великобритании. Прокурор отметил, что всего было 3 группы террористов. Из 8 убитых террористов - 1 гражданин Франции и 1 сириец.