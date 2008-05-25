Сербия благодарна Украине за миротворцев

Государственный секретарь Министерства обороны Республики Сербия Душан СПАСОЕВИЧ выразил благодарность Украине, руководству Вооруженных Сил и Министерства обороны за службу украинских миротворцев в Косово.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он сказал сегодня на встрече с временно исполняющим обязанности первого заместителя министра обороны Украины Валерием ИВАЩЕНКО. Также состоялись переговоры в составе военных делегаций обеих стран.

В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Сербии. Также внимание было уделено развитию украинско-сербского военно-технического сотрудничества, особенно, в вопросах ремонта и модернизации вооружения и военной техники.

Отдельной темой переговоров были вопросы региональной безопасности. В частности, Д.СПАСОЕВИЧ и В.ИВАЩЕНКО обсудили ситуацию на Балканах и Косово в контексте выполнения задач в составе сил КФОР украинскими миротворцами “УкрПолбата”.

Государственный секретарь Минобороны Сербии от имени сербского народа выразил глубокую благодарность Украине, руководству Министерства обороны за весомый вклад украинских военнослужащих в дело налаживания мирной жизни в Косово.

Также представители сербской военной делегации выразили большую заинтересованность в изучении миротворческого опыта Украины. В этом контексте стороны обсудили возможность подготовки сербских военнослужащих на территории Украины по программам международной миротворческой деятельности, в частности, на базе Центра подготовки офицеров для многонациональных штабов Национальной академии обороны Украины.

Кроме того, представители делегаций военных ведомств Украины и Сербии обменялись опытом трансформационных процессов, которые происходят в вооруженных силах обеих стран, и интеграционных процессов на пути в евроатлантические и европейские структуры.

Сегодня визит сербской военной делегации в Украину завершится.