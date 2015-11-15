Олланд назвал вероятную причину аварии скоростного поезда во Франции
Президент Франции Франсуа Олланд назвал наиболее вероятной причиной аварии испытательного скоростного поезда TGV техническую проблему.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на официальное заявление французского лидера по поводу аварии на железной дороге.
"Испытательный поезд TGV, который следовал некоммерческой линией с целью проведения тестов, сошел с рельсов около 15:00 в районе населенного пункта Эквешем (Эльзас). Около 50 человек находились на борту. По предварительной информации, речь идет о технических проблемах. Это был несчастный случай", – отметил Олланд.
Читайте такжеСМИ: На востоке Франции сошел с рельс скоростной поезд, погибли пять человек
Президент также выразил слова поддержки пострадавшим и их родственникам. Он также поблагодарил спасателям, которые работают на месте аварии.
Напомним, в результате аварии в Эльзасе погибли 10 человек, еще пять пропали без вести, 12 получили тяжелые ранения.