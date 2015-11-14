Президент Ирана отменил визит во Францию из-за терактов

Как передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ, иранский президент решительно осудил теракты в Париже, назвав их "бесчеловечным преступлением".

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Он также отменил свой запланированную поездку в Италию и Францию.

Напомним, в результате серии терактов в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября погибло по меньшей мере 153 человека. Ответственность за преступления взяло на себя "Исламское государство".

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