Президент Ирана отменил визит во Францию из-за терактов
08:57, 14 ноября 2015Мир
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Президент Ирана Хасан Роухани отменил поездку во Францию.
REUTERS
Как передает Reuters со ссылкой на иранские СМИ, иранский президент решительно осудил теракты в Париже, назвав их "бесчеловечным преступлением".
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Он также отменил свой запланированную поездку в Италию и Францию.
Напомним, в результате серии терактов в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября погибло по меньшей мере 153 человека. Ответственность за преступления взяло на себя "Исламское государство".
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