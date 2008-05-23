Еврокомиссия одобрила условия импорта украинского подсолнечного масла.

Об этом УНИАН сообщили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия, в частности, требует сертификатов об отсутствии примесей минеральных масел в любых партиях украинского масла, которое поставляется на экспорт в страны Европейского Союза.

Согласно решению, сертификаты будут считаться действительными только после того, как Еврокомиссия оценит установленную Украиной процедуру взятия проб и осуществления лабораторных анализов подсолнечного масла и формально согласится с такой системой сертификации.

Комиссия также проинформирует страны - члены ЕС относительно этого, а система контроля и сертификации, предложенная украинской властью, должна быть поддержана Постоянным комитетом по вопросам продовольственной цепи и здоровья животных Еврокомиссии.

Страны-члены также должны принять надлежащие меры по взятию проб и осуществлению анализа каждой партии подсолнечного масла происхождением из Украины для подтверждения отсутствия загрязнения минеральными маслами. Страны-члены должны информировать Еврокомиссию об отрицательных результатах анализов через быструю систему оповещения для продовольствия и кормов. Положительные результаты анализов (результаты, свидетельствующие об отсутствии минеральных масел в украинском масле – УНИАН) должны передаваться Еврокомиссии каждые три месяца.

Еврокомиссия планирует пересмотреть введенные меры не раньше чем через год.

Как сообщал УНИАН, загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было выявлено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после обнаружения Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное масло украинского происхождения, а также продукты, которые содержали свыше 10% загрязненного украинского масла.

Всего загрязненное масло было обнаружено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Еврокомиссия заявила, что 23 мая планирует ввести жесткие условия на импорт украинского масла.