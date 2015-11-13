Суд оправдал подозреваемого в одной из крупнейших краж в истории США

Мужчину подозревали в целом ряде преступлений, в том числе в причастности к крупной краже денег и драгоценностей из ангара международного аэропорта имени Джона Кеннеди, совершенной в декабре 1978 года, пишет ТАСС.

По данным властей, неизвестные похитили тогда из грузового терминала авиакомпании Lufthansa ("Люфтганза") $5 млн наличными, а также ювелирные украшения на сумму $875 тыс. На тот момент кража стала самой крупной за всю историю США, правоохранительным органам так и не удалось вернуть награбленное.

С учетом инфляции и изменения курса доллара на сегодняшний день общая стоимость похищенного превысила бы $20 млн. Данное преступление было запечатлено в ряде кинофильмов, в том числе в криминальной драме "Славные парни" (Goodfellas) американского режиссера Мартина Скорсезе, увидевшей свет в 1990 году.

Асаро был задержан в январе 2014 года вместе со своим сыном и еще тремя лицами, подозревавшимися в том, что они являются членами мафиозного клана. Им были предъявлены обвинения в убийствах, грабеже, вымогательстве и совершении целого ряда других преступлений, однако в причастности к краже 1978 года подозревали только Винсента Асаро. Ранее по этому делу был арестован всего один человек - сотрудник аэропорта Луис Вернер - из-за подозрений в том, что он помог преступникам проникнуть в терминал.

Присяжных убедили доводы адвокатов Асаро, которые утверждали, что все обвинения против него сфабрикованы. Защита подчеркивала, что свидетели, заявлявшие о виновности их клиента, не заслуживают доверия, так как были платными информаторами властей или согласились выступить против Асаро в суде лишь в обмен на смягчение своего наказания за преступления. Присяжные совещались в течение четырех дней.