Скорсезе снимет биографический фильм о Майке Тайсоне

О том, что фильм снимет именно режиссер Скорсезе, рассказал исполнитель главной роли в картине Джейми Фокс во время интервью для радиостанции Power 105, передает Lenta.ru.

По словам Фокса, проект получил финансирование студии после того, как он сам вместе с Тайсоном представил его на встрече с руководством Paramount.

Как рассказал Фокс, Скорсезе с самого запуска проекта был приоритетным выбором студии на роль режиссера. Ранее не было известно, сможет ли лауреат Скорсезе совместить съемки биографического фильма о Тайсоне с насыщенным съемочным графиком. В данный момент режиссер занят на съемках драмы по роману Сюсаку Эндо «Молчание».

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Дата начала съемок неизвестна, проект находится на стадии предварительной работы над сценарием.

Родившийся в 1966-м Майк Тайсон с 1987 по 1990 год был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В 1996 году после тюремного срока за изнасилование победительницы конкурса красоты «Темнокожая Мисс Род-Айленд» ему удалось на год вернуть себе чемпионский титул по версии WBC и WBA.

Тайсон известен своим скандальным поведением как на ринге, где во время боя в 1997 году он откусил кусок уха Эвандера Холифилда, так и вне его. Заработав за свою карьеру более 300 миллионов долларов, в 2003 году боксер был вынужден объявить себя банкротом. В 2013 году он опубликовал автобиографию «Абсолютная правда», которая попала в список бестселлеров The New York Times.

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Джейми Фокс — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль певца Рэя Чарльза в фильме «Рэй». Он также снимался в фильмах «Джанго освобожденный», «Али», «Сообщник» и «Морпехи». Выпустивший четыре сольных альбома в стиле R&B, Фокс кроме того дважды удостаивался премии «Грэмми».

Ранее УНИАН сообщал, что Майк Тайсон признался в употреблении кокаина перед важными боями.