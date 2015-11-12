Медведев снова заменит Путина: на этот раз на саммите АТЭС

Об этом сообщил один из федеральных чиновников, передает РБК.

По словам источника, 15–16 ноября президент РФ поедет в Турцию на саммит «Большой двадцатки».

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Изначально предполагалось, что 17 ноября Путин посетит один из российских регионов, а 18–19 ноября вместе с другими мировыми лидерами отправится на Филиппины, однако было решено, что на это мероприятие поедет премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал чиновник.

"Большинство стран представлены на саммите АТЭС главами государств", - отметил собеседник издания.

При этом пресс-секретарь Путина Песков пока не комментирует данную информацию.