Медведев снова заменит Путина: на этот раз на саммите АТЭС
11:57, 12 ноября 2015Мир
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Президент России Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), который состоится 18-19 ноября на Филиппинах.
REUTERS
Об этом сообщил один из федеральных чиновников, передает РБК.
По словам источника, 15–16 ноября президент РФ поедет в Турцию на саммит «Большой двадцатки».
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Изначально предполагалось, что 17 ноября Путин посетит один из российских регионов, а 18–19 ноября вместе с другими мировыми лидерами отправится на Филиппины, однако было решено, что на это мероприятие поедет премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказал чиновник.
"Большинство стран представлены на саммите АТЭС главами государств", - отметил собеседник издания.
При этом пресс-секретарь Путина Песков пока не комментирует данную информацию.
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