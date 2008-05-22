Китаю срочно нужна материальная помощь

Китай надеется, что мировое сообщество при рассмотрении возможности оказания пострадавшим районам страны материальной помощи будет в приоритетном порядке учитывать потребность в предоставлении палаток, заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Цинь Ган. На регулярной пресс-конференции в Пекине Цинь Ган отметил, что в ходе борьбы с последствиями землетрясения китайской стороне срочно нужна материальная помощь мирового сообщества, в особенности в виде палаток и полевых домиков. По неполной статистике, пострадавшим районам сейчас нужны 3,3 млн палаток, а туда в срочном порядке переброшены только 400 тыс.

К настоящему времени зарубежные страны пообещали предоставить Китаю 151,9 тыс. палаток, 11,5 тыс. из них были доставлены в пострадавшие районы.

Дипломат также отметил, что помимо палаток, пострадавшим районам также срочно требуются одеяла, одежда, продукты питания, медицинская аппаратура, медикаменты и техническое оборудование связи, передает "Синьхуа".

Напомним, землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера произошло в Сычуани утром 12 мая 2008 г. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Вэньчуань на глубине 29 км и в 92 км к северо-западу от административного центра провинции - г.Чэнду. Землетрясение в Сычуани стало самым мощным в этом районе за последние 32 года. По уточненным данным, жертвами землетрясения в Китае стали 51 тыс. 151 человек. Пропавшими без вести считаются 29 тыс. 328 человек, ранения в результате землетрясения получили почти 300 тысяч. Стихийное бедствие разрушило несколько миллионов жилых домов, причем в некоторых городах разрушено более 80% всех строений.

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