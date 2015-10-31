В России 1 ноября объявили днем траура по погибшим в крушении лайнера

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщается на сайте Кремля.

Путин постановил в этот день приспустить государственные флаги РФ на всей территории России.

Он также предложил учреждениям культуры и телерадиокомпаниям 1 ноября отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Как сообщал УНИАН сегодня произоло крушение российского авиалайнера, летевшего из Египта в Санкт-Петербург.

Самолет Airbus A321 «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел в 06:51 по мск. В 07:14 он не вышел на связь с Ларнакой (Кипр), метка исчезла с экранов радаров. Всего на борту было 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они россияне.

Как сообщил РИА Новости источник в гражданской авиации Египта, лайнер упал в провинции Северный Синай. По одной из версий, к катастрофе привели технические неполадки (стало известно, что экипаж несколько раз за неделю жаловался на проблемы с двигателем). Обломки самолета найдены, на местеработают спасатели.

Из-под обломков, по данным РИА Новости, были извлечены тела примерно 100 человек. Al Jazeera отмечает, что спасателям пока не удалось найти выживших, хотя сообщалось, что поисковики слышали человеческие голоса, доносившиеся из одной из частей рухнувшего самолета.