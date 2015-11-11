Иран остановил демонтаж центрифуг после критики представителей жесткой линии в парламенте - СМИ

Во вторник, 10 ноября, председатель комиссии по ядерному регулированию в иранском парламенте Алиреза Закани сообщил, что это произошло после получения законодателями письма от президента Ирана Хасана Роухани, передает Радио Свобода.

Это сообщение появилось через несколько дней после того, как группа законодателей, что занимают жесткую линию, призвали президента Роухани остановить демонтаж центрифуг, который по их мнению начался очень неожиданно и без согласования с верховным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи.

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Хаменеи заявлял, что ядерная сделка должна быть реализована только после снятия обвинений, что ядерная программа Ирана по-прежнему имеет военные цели.

Демонтаж центрифуг является частью ядерного соглашения, заключенного между Ираном и шестью странами-лидерами в июле этого года в Вене.

Как сообщал УНИАН, Иран в конце октября был готов начать работы по демонтажу части ядерной инфраструктуры.