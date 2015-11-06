Китайские СМИ сообщили о передаче КНР участка российской земли
20:06, 06 ноября 2015Мир
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Россия передала Китаю участок земли размером 4,7 кв. км под Уссурийском.
В ФСБ опровергают передачу Россией участка земли / Коммерсант
Об этом сообщает China Daily.
По информации издания, территория будет включена в состав провинции Гирин на северо-востоке Китая.
Земля находится в 60 км от Уссурийска, и теперь страны обсуждают создание порта.
В свою очередь ФСБ РФ опровергает передачу земли.
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«Этого не было, это глупость какая-то. Совершенно точно границы не передвигались», - заявил представитель пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
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