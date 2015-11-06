В Лондоне участники "Марша миллиона масок" устроили столкновения с полицией (фото, видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Несколько тысяч человек выступают против капиталистического строя и социального неравенства. Значительная часть скрывала лицо под маской Гая Фокса. Согласно британским законам, на массовых акциях носить маски нельзя, и полиция имеет право требовать их снять, а за неповиновение привлечь к ответственности.

Сначала демонстрация проходила мирно, однако затем начались столкновения активистов с полицейскими, некоторые получили травмы.

Протестующие начали устраивать беспорядки в местах, не предусмотренных согласованным планом шествия. Одни сгрудились в окрестностях Букингемского дворца, другие — возле штаб-квартиры Консервативной партии. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, жгли пиротехнические средства, бросали в полицейских бутылки.

Против активистов были мобилизованы силы полиции, в том числе конной. Столкновения прокатились по всему центру Лондона.

Отмечается, что в ходе столкновений было задержано по меньшей мере 44 протестующих.