В Лондоне участники "Марша миллиона масок" устроили столкновения с полицией (фото, видео)
В центре Лондона проходит "Марш миллиона масок", во время акции вспыхнули беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.
Несколько тысяч человек выступают против капиталистического строя и социального неравенства. Значительная часть скрывала лицо под маской Гая Фокса. Согласно британским законам, на массовых акциях носить маски нельзя, и полиция имеет право требовать их снять, а за неповиновение привлечь к ответственности.
Сначала демонстрация проходила мирно, однако затем начались столкновения активистов с полицейскими, некоторые получили травмы.
Протестующие начали устраивать беспорядки в местах, не предусмотренных согласованным планом шествия. Одни сгрудились в окрестностях Букингемского дворца, другие — возле штаб-квартиры Консервативной партии. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, жгли пиротехнические средства, бросали в полицейских бутылки.
Против активистов были мобилизованы силы полиции, в том числе конной. Столкновения прокатились по всему центру Лондона.
Отмечается, что в ходе столкновений было задержано по меньшей мере 44 протестующих.
A warning is being broadcast on the side of the national gallery with a laser #MillionMaskMarchpic.twitter.com/DcVWTqn2ip
— Damien Gayle (@damiengayle) November 5, 2015