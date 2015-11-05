Свобода путешествий: Составлен рейтинг самых "влиятельных" паспортов в мире

Рейтинг паспортов подготовил крупнейший в мире статистический портал Statista, передает Independent.

На втором месте по «влиятельности» оказались главные документы Германии, Южной Кореи и Франции. Их обладатели могут свободно посетить 145 стран. В топ-5 также вошли паспорта Италии, Швеции, Сингапура, Японии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Канады. Все они открывают для обладателей границы более чем 140 стран.

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Украинский документ, удостоверяющий личность, занял 39-ю строчку, российский - 37-ю.

На последней, 80-й позиции оказались паспорта Сан-Томе и Принсипи, Палестинских территорий, Соломоновых Островов, Мьянмы и Южного Судана. Они позволяют жителям этих регионов свободно посещать 28 стран.

Составители рейтинга также установили, какой цвет обложек паспортов наиболее популярен. Оказалось, что паспорта бывают четырех основных цветов (разнообразие оттенков не учитывалось): красного, синего, зеленого и черного (включая серый). Самыми распространенными оказались красные и синие, таких в мире насчитывается по 70. За ними идут зеленые — их 41. Наименее популярны черные, они используются в 19 странах. При этом обложки паспортов Великобритании и США выполнены в наиболее популярных цветах (красный и синий соответственно).

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Напомним, что, согласно «Индексу визовых ограничений», подсчитанному год назад компанией Henley & Partners, самыми «удобными» паспортами для перемещений по миру были названы финский, шведский и британский. Американский паспорт в 2014-м занимал вторую строчку рейтинга.