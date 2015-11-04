Аэропорт на Бали закрыт из-за активности вулкана, отменены более 100 рейсов

10:05, 04 ноября 2015
Мир
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Аэропорт на индонезийском острове Бали закрыт до четверга из-за активности вулкана Ринджани.

aviation-of-world.info

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", столб пепла поднимается на высоту до 4 тыс. м.

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Сегодня в аэропорт отменены более 100 рейсов, половина из них – международные.

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