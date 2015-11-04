Аэропорт на Бали закрыт из-за активности вулкана, отменены более 100 рейсов
10:05, 04 ноября 2015Мир
306 0
Аэропорт на индонезийском острове Бали закрыт до четверга из-за активности вулкана Ринджани.
Аэропорт закрыт до четверга / aviation-of-world.info
Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", столб пепла поднимается на высоту до 4 тыс. м.
Читайте такжеВ Индонезии из-за извержения вулкана погибли 16 человек
Сегодня в аэропорт отменены более 100 рейсов, половина из них – международные.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter