В Индонезии закрыли аэропорт из-за извержения вулкана

Международный аэропорт "Сам Ратуланги" в северной индонезийской провинции Северный Сулавеси был закрыт утром в воскресенье из-за извержения вулкана Локон, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление местного представителя управления аэропортами Индонезии компании PT Angkasa Pura I Илхам Сакти (Ilham Sakti).

"Мы вынуждены закрыть аэропорт в связи с тем, что из горы Локон продолжаются выбросы вулканического пепла", — сообщил он.

Вулкан минувшей ночью выбросил в атмосферу столб вулканического пепла высотой в полтора километра.

Сакти не смог назвать срок, когда "воздушные ворота" Северного Сулавеси возобновят работу.

"Это зависит от природных условий", — сказал он.

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Расположенный близ городка Томохон Локон высотой 1 тысяча 579 метров за последние несколько лет просыпался уже не раз, и в июле 2010 года из-за его извержения из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы почти 5,5 тысячи жителей, которые провели около двух недель во временных лагерях беженцев. Через год вулкан выбросил столб пепла на высоту в 3,5 километра, и министерство транспорта Индонезии объявило опасной для полетов зону с радиусом в десять морских миль вокруг кратера. Число эвакуированных из опасной зоны тогда вновь превысило пять тысяч человек.