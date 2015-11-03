У Путина прокомментировали связь между катастрофой лайнера и бомбардировками Сирии

Операция России в Сирии и катастрофа А321 в Египте - это разные вопросы, которые не нужно увязывать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Обсуждая крушение А321 и конфликт в Сирии, Песков отметил, что "никакие размышления в данном случае не уместны".

"Какие-то гипотетические размышления на этот счет абсолютно неуместны. И потом это абсолютно разные измерения, абсолютно разные вопросы, и не нужно это увязывать", - сказал он.

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"Ну, конечно, это абсолютно разные измерения, вообще", — подчеркнул он.

"Об этом и об ином идет огромное количество спекуляций. Мы как раз неоднократно призывали, что, когда идет следствие, безусловно, можно спекулировать сколько угодно. Но это не значит, что это имеет какое-то отношение к реальному положению дел. По мере того, как у следствия будет появляться информация, она будет предоставляться общественности", — сказал Песков, отметив, что пока неизвестно, когда примерная информация по авиакатастрофе в Египте будет представлена общественности со стороны России.

"Пока не могу ответить на ваш вопрос, потому что пока никаких новых данных мы не имеем", — сказал Песков в ответ на вопрос, обнаружены ли следы теракта после крушения российского самолета в Египте.

Как пояснил пресс-секретарь Путина, расследование идет второй день и пока нет возможности предоставлять общественности информацию "по крупицам".

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Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.