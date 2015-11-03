Два Airbus А321 "Когалымавиа" возобновили полеты после проверки
Два самолета А321 "Когалымавиа" прошли проверку Ространснадзора и возобновили полеты в штатном режиме.
Об этом сообщил источник в авиакомпании. "Ространснадзор проверил два судна, они уже введены в эксплуатацию, летают в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию", - сказал он, передает ТАСС.
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По его словам, третье воздушное судно представители Ространснадзора осматривали 2 ноября. "Что касается четвертого воздушного судна авиакомпании, то оно по-прежнему находится на длительной плановой проверке в Турции", - добавил источник.
В воскресенье, 1 ноября, Ространснадзор начал внеплановую проверку деятельности "Когалымавиа" в связи с катастрофой в Египте. Она продлится до 30 ноября. Также ведомство приостановило полеты Airbus А321 компании.