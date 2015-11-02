Глава Europol: Беженцев в Европе часто продают в рабство или заставляют заниматься проституцией

Об этом, как сообщает The Telegraph, сказал председатель Europol Брайан Дональд.

По его словам, преступники охотятся на самых незащищенных беженцев, таких как молодые женщины, а также дети и подростки без сопровождения взрослых.

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"Современная, предприимчивая, организованная преступность идет туда, где есть большие возможности и малые риски", - сказал Дональд во время международной конференции по противодействию торговле людьми в Мадриде, цитирует издание ZN.UA.

По его словам, рабство и проституция – это самые распространенные последствия для иммигрантов, которые стали жертвами преступников в Европе.

"На протяжении последних лет все заметнее становилась проблема использования мигрантов, как только они попадают на территорию ЕС. Нам нужно обратить внимание на связь между контрабандистами и бандами, которые занимаются торговлей людьми", - добавил глава Europol.

По данным ООН, количество беженцев в Европе перевалило за полмиллиона, уже превысило 500 тысяч человек - это в два раза больше, чем за весь 2014 год. При этом более 514 тысяч человек прибыли по морю.

Только в сентябре Средиземное море пересекли около 170 тысяч беженцев. Эти данные являются рекордным показателем за месяц, а также они в пять раз превышают показатели прошлого года за этот период.