Партия Алиева заявляет об уверенной победе на парламентских выборах в Азербайджане

1 ноября избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени, явка составила 55,7%, сообщает Радио Свобода.

По данным американской компании «Arthur J. Финкельштейн & Associates», которая специализируется на проведении электоральных опросов, правящая партия лидирует с показателем 74% поддержки избирателей.

Голосование происходило без участия оппозиционных партий и многих западных наблюдателей.

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Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась отправлять своих наблюдателей на выборы после того, как власть захотела сократить количество наблюдателей за голосованием.

Отмечается, что выборы проходили на фоне двухлетнего подавления оппозиционных сил, правозащитников и независимых журналистов в Азербайджане.

Как сообщал УНИАН, в Азербайджане проходили выборы в парламент страны - Милли Меджлис. Представители оппозиции бойкотируют выборы, называя их несправедливыми. Также некоторые ведущие западные организации, призванные наблюдать за ходом голосования, отказались направлять в страну своих представителей.