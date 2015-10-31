В Северном Синае из-за крушения A321 объявили режим ЧС

По данным источников в администрации провинции, в состояние повышенной готовности приведены все больницы и служба "скорой помощи", пишет РИА Новости.

В администрации также уточнили, что место крушения лайнера расположено в центральной части Синая в горах между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима. Ранее СМИ упоминали также город Эль-Хасана.

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Ранее министерство гражданской авиации Египта выступило с первым официальным заявлением по ситуации с российским лайнером. Согласно документу, самолет А-320 рейс KGL9268 вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в субботу в 5.51 утра (6.51 мск). Он пропал с радаров через 23 минуты после взлета. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.