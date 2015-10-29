Cреди арестованных активов ЮКОСа есть акции французской Euronews

Об этом рассказал РБК российский федеральный чиновник. В пресс-службе ВГТРК подтвердили эту информацию.

Французская Euronews S.A. управляет одноименным телеканалом, запущенным в 1993 году и сейчас вещающим круглосуточно на 13 языках, в том числе и на русском. Программы Euronews, по его собственным данным, доступны 425 млн домохозяйств в 158 странах.

Представитель Euronews Софи Буржен не смогла прокомментировать запрос РБК. Директор GML (бывшая Group Menatep Ltd) Тим Осборн, представляющий интересы бывших акционеров ЮКОСа, в среду был недоступен для комментариев.

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Наложенный на принадлежащие российскому госхолдингу акции арест никак не повлиял на деятельность ни Euronews, ни ВГТРК, утверждает источник, близкий к французскому вещателю. Но партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков отмечает, что арест активов означает «как минимум невозможность распоряжаться этими акциями, то есть отчуждать их, передавать право собственности». «Остальное зависит от решения суда: арест может также означать запрет передавать акции в залог, голосовать ими, получать по ним дивиденды и так далее», — поясняет Рачков. Юрист уточняет, что арест достаточно легко наложить, но его можно попытаться опротестовать.

Какими бы ни были детали судебного решения, на дивиденды акционеры Euronews и так не могли рассчитывать. По данным французской системы раскрытия информации о компаниях, в 2014 году чистый убыток вещателя достиг почти €10,5 млн при выручке €51 млн. В 2013 году Euronews заработала €1,1 млн чистой прибыли при выручке почти €52,5 млн. В отчетности одного из акционеров канала France Television указано, что убыток компании от участия в Euronews в 2014 году составил €1,8 млн против €0,2 млн прибыли в 2013 году.