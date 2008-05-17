Новое землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в субботу в китайской провинции Сычуань, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 80 километров под землей и в 80 километрах в западу от города Гуанюань.

Тем временем, как отмечает агентство «Ассошиэйтед Пресс», тысячи людей покидают пораженные стихией места, опасаясь, что местные реки, блокированные оползнями, могут выйти из берегов и спровоцировать наводнения.

Землетрясение магнитудой 7,6 - 7,9, потрясшее юго-запад Китая днем в понедельник, унесло, по последним данным, жизни свыше 28 тысяч человек, тысячи остаются под завалами. Есть основания полагать, что число погибших от удара стихии превысит 50 тысяч.