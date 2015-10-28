Northrop Grumman выиграла тендер на создание нового бомбардировщика для ВВС США

Как сообщает Defensenews, победителя объявил глава американского военного ведомства Эштон Картер, передает Лента.ру.

В тендере варианту Northrop Grumman удалось опередить совместный проект Boeing и Lockheed Martin. Новый бомбардировщик, разрабатываемый по программе LRS-B, предполагается построить в количестве ста единиц. Он должен заменить в составе ВВС физически и морально устаревающие несмотря на неоднократные модернизации машины B-52, разработанные в 1940-50-х и построенные в начале 1960-х годов, и B-1B, созданные в 1960-80-х и строившиеся до начала 1990х.

Перспективная машина получит военное обозначение B-3 и будет нести службу параллельно с самолетами B-2 Spirit постройки 1990-х годов, также созданными Nothrop Grumman. В соответствии с требованиями ВВС он должен будет иметь возможность действовать в зонах с мощной ПВО, обеспечивая доставку как ядерных, так и обычных боеприпасов.

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Предполагается, что цена одного самолета с учетом всех расходов на разработку и производство будет не выше 550 миллионов долларов.

В ценах 2010 года стоимость одного самолета без учета затрат на разработку не должна превышать 511 миллионов долларов.