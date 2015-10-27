США допустили участие одного из союзников Асада в переговорах по Сирии
Иран, как ожидается, будет приглашен на многосторонние переговоры по политическому урегулированию в Сирии.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Встреча пройдет в Вене позже на этой неделе. В ней будет принимать участие госсекретарь Джон Керри, который затем направится в Среднюю Азию для двусторонних и многосторонних переговоров со своими коллегами в регионе.
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По словам Кирби, в переговорах по Сирии, как ожидается, примут участие около десятка сторон.
Различные страны надеются в конечном итоге достичь соглашения по "многосторонней основе для успешного политического перехода в Сирии, который приведет к власти правительство" не во главе с президентом Башаром Асадом, сказал Кирби.
Ранее в МИД Франции заявляли, что сегодня пройдут переговоры относительно сирийского конфликта с участием представителей США, Европы, Иордании и Турции, но без сирийских союзников - России и Ирана.