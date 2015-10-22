Госдеп: Керри едет в Германию, Австрию и Иорданию обсудить ситуацию в Сирии

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби, сообщает ТАСС.

По его словам, в Берлине Керри в четверг проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В пятницу в Вене министр иностранных дел России Сергей Лавров и Керри проведут двустороннюю встречу, а затем совместные переговоры в четырехстороннем формате с коллегами из Саудовской Аравии и Турции, отметил Кирби. По его словам, планируется, что на предстоящих в австрийской столице консультациях главы внешнеполитического ведомства четырех стран обсудят "Сирию и спектр других вопросов".

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Затем Керри на выходных посетит Иорданию и Саудовскую Аравию, добавил Кирби. Планируется, что в Аммане Керри встретится в том числе с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом.

Как сообщал УНИАН ранее, в госдепартаменте США отметили, что меморандум о безопасности полетов самолетов международной коалиции и России в сирийском воздушном пространстве не является соглашением о сотрудничестве между Россией и коалицией.