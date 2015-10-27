Стоимость сообщений об уходе Асада тяготеет к нулю - Песков

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Мы анонимные источники не комментируем. Смысловая стоимость этих всех сообщений анонимных источников тяготеет к нулю", - сказал Песков на просьбу прокомментировать публикацию в газете Саудовской Аравии, где говорится, что Путин дал гарантии, что Асад не будет переизбираться.

Комментируя работу над мирным планом по Сирии, Песков отметил, что "усилия коллективные и приветствуется вовлеченность других стран". "Российская сторона на всех возможных уровнях прикладывает немало усилия для активизации процесса сирийского урегулирования", - добавил он.

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24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что властям Сирии "надо готовиться к выборам - и к парламентским, и к президентским". На следующий день депутат Госдумы России Александр Ющенко после встречи с Асадом заявил, что президент Сирии готов участвовать в досрочных выборах.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что президент Сирии Башар аль-Асад должен быть отстраненным от власти, чтобы прекратить пополнение рядов иностранными боевиками "Исламского государства".